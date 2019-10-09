سمير الأمير - فصول من سيرة التراب والنمل- تلقائية السرد عند الروائى - حسين عبد العليم- بقلم سمير الأمير

2019/10/09 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_الأمير من قبيل التكرار أن نقرر أن النصوص التى لا تغادر معناها المباشر ليست أدبا ومن ثم فإن الحكايات المجردة التى لا يمكنها أن تجاوز نفسها إلى دلالات وتفسيرات متعددة تسمح بتأويلات تتعدد بتعدد قرائها ليست " روايات" وإنما تظل مجرد حكايات ويظل لها فوائد أيضا تربوية وأخلاقية وغير ذلك ولكنها قطعا لا تدخل فى عداد الروايات العابرة للزمان ، ولعل " رواية" " فصول من سيرة التراب والنمل " للكاتب حسين عبد العليم و......

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