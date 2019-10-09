المياحي يعلن نسبة البطالة في واسط ويحدد فئتهم

2019/10/09 | 20:43

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاربعاء، عن نسبة البطالة في واسط، محدد فئتهم.وقال المياحي في مؤتمر صحفي، إن "اهم مطالب المتظاهرين هي توفير فرص العمل للعاطلين وحل ازمة السكن وتوزيع الاراضي، فضلاً عن مشكلة العقود والاجور اليومية والجانب الخدمي".واضاف أن "نسبة البطالة في واسط 15 بالمئة اغلبهم من الخريجين".



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