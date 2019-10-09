جامعة الدول العربية تدين التدخل العسكري التركي في سوريا

2019/10/09 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نددت جامعة الدول العربية بالعملية العسكرية التركية التي استهدفت شمال شرقي سوريا.

وقال الأمين العام المساعد بالجامعة حسام زكي، إن الجامعة تقف بوضوح ضد التحركات والأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد سوريا، مبينا أن هذه العملية تمس سيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية، ولا ينبغي على دولة مجاورة لسوريا أن تقوم بمثل هذه الأعمال العسكرية مهما كانت الذرائع التي تتذرع بها.

وردا على سؤال حول الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لمنع حدوث هذا الاعتداء العسكري على شمال سوريا، قال السفير زكي إن الجامعة العربية تم تغييبها عن الملف السوري منذ عام ألفين وأحد عشر، عندما علقت عضوية سوريا في الجامعة العربية، وبالتالي فإن الجامعة ليست لديها الوسائل الفعالة للدخول على خط الأزمة السورية.

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