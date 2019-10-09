2019/10/09 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل: إطلاق استمارة التقديم الالكتروني لمنحة الطوارئ للعاطلين ابتداء من يوم غد الخميس وحتى 24 من الشهر الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/09 | 21:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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