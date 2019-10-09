التعرف على شخصية وبلد مطلق النار في ألمانيا

2019/10/09 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكدت وسائل إعلام ألمانية أن منفذ عملية إطلاق النار التي خلفت قتيلين على الأقل في مدينة هاله شرق ألمانيا، اليوم الأربعاء، هو ألماني يبلغ من العمر 27 سنة.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن العملية التي نفذت بمحاذاة معبد يهودي يُعتقد أنها "هجوم معاد للسامية".وأفاد موقع "الإندبندنت" بأن الجاني قام ببث الهجوم مباشرة على موقع "تويتش"، وتحدث خلاله بسوء عن محرقة اليهود والهجرة.وأشار الجاني أثناء بثه المباشر إلى أن "الحركة النسوية هي سبب انخفاض معدلات الولادة في الغرب، وهو ما يمثل ذريعة لعمليات الهجرة الواسعة {نحو أوروبا}، وسبب كل هذه المشاكل هم اليهود".وكانت الشرطة الألمانية أكدت مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار في مدينة هاله شرق البلاد، فيما اعتقل شخص واحد.وأفادت مجلة "فوكس" بأن عملية إطلاق نار ثانية جرى التبليغ عنها في بلدة لاندسبرغ التي تبعد 15 كيلومتر شرق هاله.



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