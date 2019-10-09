مصطفى محمد غريب - تراكم السخط والغضب أدى إلى الانتفاضة الجماهيرية في العراق

2019/10/09 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب التراكم أي تراكم لا بد أن يتحول إلى نوع جديد يختلف في مقوماته عما سبقه من ركود نسبي، وتراكم الغضب والسخط والرفض الجماهيري كان متوقعاً له أن يؤدي إلى نوع جديد من الانفجار والحركة المتوقعة بين الجماهير، أكثر من مرة حذرنا من السخط والغضب الجماهيري وأفضنا في ذكر تجارب الشعوب والانتفاضات والثورات والهبات الجماهيرية التي كانت نتيجة طبيعية للسياسة الديماغوغية والإرهابية التي انتهجتها الحكومات تجاه الجما......

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