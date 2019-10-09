2019/10/09 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولاً : تعريف بكتب المناقب وأهميتها من ف2 : كتب المناقب الصوفية من ج1 ( البحث فى مصادر التاريخ الدينى : دراسة عملية ) مقدمة1 ـ كتب المناقب الصوفية هي المصدر الأساس لمن يريد التعرف على واقع التدين عند المسلمين في العصرين المملوكي والعثماني , وهى مع أهميتها الشديدة في دراسة الأحوال الدينية إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي ، ربما لأن قارئها يستشعر الفزع الشديد مما يملؤها من خرافات وتأليه ......

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