2019/10/09 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل |عبد المهدي: يخطئ من يستهدف الدولة او يسعى لإضعافها

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | عبد المهدي: يخطئ من يستهدف الدولة او يسعى لإضعافها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | عبد المهدي: يخطئ من يستهدف الدولة او يسعى لإضعافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).