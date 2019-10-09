مقتل ثلاثة مدنيين جراء القصف التركي على شمال سوريا

2019/10/09 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة أفاد مراسل ايزيدي 24 في مدينة الحسكة السورية أن القصف التركي على شمال سوريا تسبب في مقتل ثلاث أشخاص وجرح تسعة مدنيين.حيث أفاد مصدر عسكري ل”ايزيدي 24″ ان القصف التركي على شمال سوريا تسبب في مقتل شخص واحد في مدينة القامشلي وشخصين آخرين في قرية مشرافا التابعة لمدينة راس العين …

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