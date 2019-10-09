النهج الديمقراطي - لماذا حوار بين الماركسيين المغاربة؟

2019/10/09 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي افتتاحية:لماذا حوار بين الماركسيين المغاربة؟انطلقت مبادرات كثيرة ومتنوعة للحوار بين الماركسيين المغاربة واتخذت آليات مختلفة منها: وسائل التواصل الاجتماعي، ندوات عمومية، لقاءات مباشرة، ومنها منابر مواقع اعلامية كالحوار المتمدن، نشرات وكراسات، جريدة النهج الديمقراطي، مجلة التحرر وغيرها.فبالقدر ما هي حالة اعلامية تعكس الحاجة الى فضاء ديمقراطي للحوار والتواصل، بالقدر ما تعكس ارادات لتبادل......

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