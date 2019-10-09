2019/10/09 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي: سنعلن غداً التعديل الوزاري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/09 | 21:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: سنعلن غداً التعديل الوزاري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: سنعلن غداً التعديل الوزاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).