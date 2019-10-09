نص كلمة عادل عبد المهدي : تعويضات و تغيير وزاري و مجلس الخدمة و اعلان اسماء متهمين

2019/10/09 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اهم ماجاء في خطاب عبد المهدي : ، قررنا ما يلي: أولاً: إعلانُ الحدادِ العامِ في العراقِ ، لمدةِ ثلاثةِ أيامٍ ، بدءاً من يوم غدٍ الخميس إلى السبت.ثانياً: إجراء تحقيقاتٍ أصوليةٍ شفافةٍ ، لتكريمِ الأبطالِ والمضحينَ ، ومحاسبةِ المقصرينَ ممنْ لمْ يلتزموا بالأوامرِ وقواعدِ الاشتباك ، ولجميع الرتب.وقد بدأنا […]

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