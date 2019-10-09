إدارة ترمب تعقد جلسة إحاطة سرية للكونغرس بشأن شمال سوريا

2019/10/09 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ستنظم يوم غد الخميس إحاطة سرية بشأن تطورات الوضع شمال سوريا.

واوضحت الوكالة أن الإحاطة ستخصص لاطلاع أعضاء الكونغرس على تطورات الوضع في شمال سوري والعملية العسكرية التركية التي اعلنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مبينة أن الموجز السري رفيع المستوى ستجريه النائبة الأولى لمساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأمنية الدولية، كاتي ويلبارغر.

وتعرض الرئيس ترمب لانتقادات شديدة اللهجة من قبل كبار المشرعين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، لقراره عدم منع تركيا من شن عملية عسكرية جديدة في شمال شرقي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر أهم حليف لواشنطن في حربها ضد تنظيم داعش الارهابي.

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