واع تنشر نص كلمة رئيس الوزراء إلى الشعب العراقي وتتضمن قرارات مهمة

2019/10/09 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية "واع"، نص كلمة رئيس الوزراء الى الشعب العراقي وتتضمن قرارات مهمة:

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