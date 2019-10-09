الاتحاد الوطني يطلق مبادرة لتوحيد القوى الكوردستانية ضد العملية التركية

2019/10/09 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول، اليوم الأربعاء، بيانا حول العملية العسكرية التركية في غربي كوردستان.

وقال رسول في بيانه "رغم التحذيرات والرفض الاقليمي والدولي بدات العمليات العسكرية والهجوم على غرب كوردستان، هذا العملية مع انها انتهاك للقوانين الدولية وسيادة الاراضي السورية فإنها في نفس الوقت تعرض حياة الالاف من المدنيين الابرياء الى خطر القصف المدفعي ونيران الحرب".

واضاف ان "اللجوء الى خيار الحرب وترك خيار السلام والحل السياسي سيخلق كارثة انسانية كبيرة، ان الحرب تعرض الامن والاستقرار في المنطقة والعالم الى الخطر وتظهر مرة اخرى مخاطر الارهاب والنزوح الجماعي".

ودعا رسول "المجتمع الدولي وكما كان داعما لشعب كوردسان في حرب دحر الارهابيين ان يتحرك لوقف هذه الحرب ومنع حدوث كارثة انسانية وتخريب الاوضاع في المنطقة، كما ادعو اعضاء مجلس الامن الدولي الى دعم شعبنا واصدار قرارات تخدم السلام والاستقرار في اجتماعهم المرتقب".

واوضح "في هذه الظروف الخطيرة، ادعو جميع القوى والاطراف السياسية الكوردستانية الى حماية الوئام والوحدة وتقوية البيت الكوردي، والسعي بكل جهد لمساعدة النازحين واستخدام جميع قنوات الاتصال الدبلوماسية من اجل منع انتشار التهديدات".

وتابع "اتقدم بمبادرة واستضافة اجتماع قمة بين الاطراف السياسية من اجل تعزيز العلاقات والوئام ووحدة صف شعبنا وتوحيد المواقف والاستعداد لمواجهة المخاطر والتعامل مع المستجدات".

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