كاتانيتش يحذر من التهاون أمام هونج كونج

2019/10/09 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد السلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب المنتخب الوطني، جاهزية أسود الرافدين لخوض مواجهة هونج كونج في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل المنتخب، المركز الثالث في ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة، بفارق 3 نقاط عن البحرين صاحب الصدارة.وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي التقديمي "نخوض اليوم الأربعاء، الوحدة التدريبية الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض لقاء الغد".وأضاف "جميع المنتخبات محط احترام وتقدير، هونج كونج من المنتخبات التي تسعى لتثبيت هويتها، نحذر اللاعبين من التهاون، ثقتنا كبيرة في تجاوز الخصم".وعن غياب جستن ميرام وأحمد ياسين، علق "أمر طبيعي أن نواجه غياب بعض اللاعبين في التشكيلة، لكننا نمتلك بعض اللاعبين المحترفين وآخرين أثبتوا وجودهم في الدوري المحلي".أما همام طارق لاعب المنتخب العراقي، أوضح "اللعب في ستاد جذع النخلة، حدث مهم بعد رفع الحظر عن الملاعب العراقية، نسعى لإسعاد الجماهير من خلال تحقيق الفوز".ونوه "الفريق مكتمل الصفوف والأجواء مثالية، هناك عزيمة من الجميع للخروج من المباراة بنقاط الفوز".وأشار همام طارق إلى أن منتخب هونج كونج خصم غامض قد يحرج أسود الرافدين في مباراة الغد.وقال ميسكو باتيلاينن مدرب هونج كونج "سعيد بالتواجد هنا في العراق، أثني على حسن الاستقبال".وأضاف "المباراة صعبة كون المنتخب العراقي يضم مجموعة من اللاعبين المميزين ومنهم محترفين في دوريات قوية".وأوضح أنه يسعى لتطبيق تكتيك دفاعي مغلق لإيقاف الهجوم العراقي وضمان غلق المساحات أمام أصحاب الأرض.



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