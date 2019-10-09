الرئيس العراقي وبارزاني يتدخلان لإيقاف الحرب ضد الكرد في سوريا

2019/10/09 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتياح مناطق شمال شرق #سوريا، ندد الحزب #الديمقراطي_الكردستاني و #الاتحاد_الوطني الهجوم وأكدوا على وجود مساعي لإيقافه.عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، […]

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