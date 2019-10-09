الشيخ جمال الضاري والبارزاني يبحثان تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة

2019/10/09 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري مع رئيس إقليم كردستان السيد نيجيرفان البارزاني تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.

بيان لمكتب الشيخ جمال الضاري، ذكر أن الجانبين أكدا ضرورة تنفيذ الإصلاحات الحكومية وتحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة والحفاظ على أرواح العراقيين وممتلكاتهم، مشددين على أهمية ابعاد شبح الحرب عن العراق وان لا يكون هناك تأثيرات سلبية على الداخل العراقي بسبب التطورات الأمنية الأخيرة في شمال سوريا.

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