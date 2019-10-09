محمود الشيخ - إنقاذ حزب الشعب واجب وطني من الكارثة التي لحقت به

2019/10/09 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الشيخ إن إنقاذ حزب الشعب من الكارثة التي لحقت به ضرورة وطنية ، يسعى إليها كل غيور على تاريخ ونضالات الشيوعيين على فترات تاريخية متعاقبة ، ولم يكن انقاذ هذا الحزب نتيجة لنتائج إنتخابات جامعة بيرزيت فحسب ، بل نتيجة لنتائج الانتخابات في كل الجامعات والمعاهد الفلسطينية ،إذ جاءت هذه النتائج لتقرع ناقوس الخطر مما آل إليه اليسار الفلسطيني والتي انعكست بنتائج مخزية إن صح التعبيبر لكل القوائم التي تدعي يساريتها ......

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