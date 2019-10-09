رئيس الجمهورية يعد التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيداً خطيراً

2019/10/09 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الاربعاء، التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيداً خطيراً.

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