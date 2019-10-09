عبد المهدي يكشف عن اجراء تحقيقات تفصيلية بشأن ما حدث خلال الايام الماضية

2019/10/09 | 22:38

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بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء (09 تشرين الاول 2019)، عن اجراء تحقيقات تفصيلية بشأن ما...





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