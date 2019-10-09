رئيس الجمهورية يعلق على التوغل التركي في سوريا

2019/10/09 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، على التوغل التركي في سوريا.

وقال صالح في تغريدة على حسابه تويتر: "التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيد خطير؛ سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويُعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي".



واضاف: "يجب أن يتوحد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة، ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين، والكرد منهم، للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة".



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