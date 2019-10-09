2019/10/09 | 22:49

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عاجل | الرئيس برهم صالح: يجب تعزيز الحل السياسي لحقوق جميع السوريين بما في ذلك الكرد بالسلام والكرامة والأمن

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