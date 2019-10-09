العراق يعرب عن قلقه ازاء العملية التركية في شمال شرقي سوريا

2019/10/09 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء، عن قلق العراق ازاء العملية التركية في شمال شرقي سوريا.

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