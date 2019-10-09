سرايا الخرساني تكشف عن موقفها من التظاهرات الاخيرة: صوتنا لا يعلو على صوت الشعب العراقي

2019/10/09 | 23:09

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بغداد اليوم- خاص

كشف القيادي في سرايا الخرساني، احدى الفصائل التابعة لهيأة الحشد الشعبي، هادي الجزائري، الاربعاء (09 ...





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