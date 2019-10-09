2019/10/09 | 23:18

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ترامب: ليس لدينا أي جنود في منطقة العمليات العسكرية شمالي سوريا

تأریخ التحریر: : 2019/10/9 23:09

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