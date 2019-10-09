2019/10/09 | 23:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحسن_علاج غاستون باشلار(1)قال دون كيخوته(2)، عندخروجه من كهف مونتسينوس (3): »كلا، إنه ليس جحيما، إنه مثوى العجائب.
تفضلا بالجلوس، يا طفليَّ(4)، اصغيا جيدا، وصدقا.
«(سرفانتيس (5)، دون كيخوته دلامنتشا، ترجمة.
فلوريان، الجزء II ، الفصل xx .) ستظهر في هذا الفصل – وربما في أكثر من غيره من الفصول الأخرى – الخاصية السطحية لملاحظاتنا.هذه الخاصية ،هي محصلة للت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحسن علاج - المغارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تفضلا بالجلوس، يا طفليَّ(4)، اصغيا جيدا، وصدقا.
«(سرفانتيس (5)، دون كيخوته دلامنتشا، ترجمة.
فلوريان، الجزء II ، الفصل xx .) ستظهر في هذا الفصل – وربما في أكثر من غيره من الفصول الأخرى – الخاصية السطحية لملاحظاتنا.هذه الخاصية ،هي محصلة للت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الحسن علاج - المغارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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