الحسن علاج - المغارة

2019/10/09 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحسن_علاج غاستون باشلار(1)قال دون كيخوته(2)، عندخروجه من كهف مونتسينوس (3): »كلا، إنه ليس جحيما، إنه مثوى العجائب.تفضلا بالجلوس، يا طفليَّ(4)، اصغيا جيدا، وصدقا.«(سرفانتيس (5)، دون كيخوته دلامنتشا، ترجمة.فلوريان، الجزء II ، الفصل xx .) ستظهر في هذا الفصل – وربما في أكثر من غيره من الفصول الأخرى – الخاصية السطحية لملاحظاتنا.هذه الخاصية ،هي محصلة للت......

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