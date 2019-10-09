أردوغان يترأس اجتماعا تنسيقيا حول عملية

2019/10/09 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم متابعة

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاربعاء (09 تشرين الاول 2019)، اجتماعا أمنيا بحضور كبار المسؤوليين المعنيين، للاطلاع على تطورات عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وذكرت وكالة الاناضول التركية، أن الاجتماع جرى في المجمع الرئاسي بأنقرة بحضور رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ووزير الدفاع خلوصي أكار ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، رئيس الأركان التركي الفريق أول يشار غولر، وغيره من المعنيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن العملية العسكرية شمال شرق سوريا قد بدأت اليوم، وذلك بعد أنباء عن وقوع انفجارات في بلدة رأس العين السورية.

وكان أردوغان قال في وقت سابق من اليوم إن العملية العسكرية المرتقبة لقوات بلاده

بغداد اليوم - متابعة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن توغل بلاده في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة اتخذ بذريعة باطلة تم دحضها لاحقا وتمثلت بوجود أسلحة دمار شامل في المنطقة.

وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما اليوم الأر

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