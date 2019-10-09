ترامب: العواقب بالنسبة لتركيا قد لا تقتصر على العقوبات

2019/10/09 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تركيا بعواقب قد لا تقتصر على العقوبات فحسب، على خلفية إطلاقها عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.

وفي معرض رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن ما ستقوم به الولايات المتحدة في حال قامت تركيا بالقضاء على الأكراد بشمال سوريا، قال ترامب، اليوم الأربعاء: "سأمحو الاقتصاد {التركي} في حال حدث ذلك".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد قمت بذلك في ما يتعلق بالقس برونسون"، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية على تركيا ردا على احتجاز الأخيرة للقس الأمريكي أندرو برونسون العام الماضي.وأشار ترامب إلى أن الإجراءات الأمريكية قد لا تقتصر على العقوبات فحسب.



وقال: "أنا موافق على العقوبات وحتى على إجراءات أكثر قسوة من العقوبات".



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