الارجنتين تعود من بعيد وتخطف تعادلاً مثيراً امام المانيا

2019/10/09 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حقق المنتخب الأرجنتيني تعادلاً مثيرًا مع نظيره الألماني، بنتيجة 2-2، في المباراة الودية، التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب"سيجنال إيدونا بارك" معقل نادي بوروسيا دورتموند.

وسجل هدفي ألمانيا عن طريق سيرجي جنابري {15} وكاي هافيرتز {22}، فيما جاء هدفي الأرجنتين عن طريق لوكاس ألاريو {66} ولوكاس أوكامبوس {85}.وبسط المنتخب الألماني سيطرته على مجريات الشوط الأول، فيما شهد الشوط الثاني تحسن كبير في أداء الأرجنتين، خاصة في الربع الأخير من المباراة لينجح في إدارك التعادل.انتهى

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