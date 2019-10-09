عبد المهدي يطلق حزمة إصلاحاتٍ ثانية هي الأكبر في تاريخ العراق – تقرير

2019/10/09 | 23:57

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أطلق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حزمة إصلاحات ثانية تضمنت ستة بنود وسبعة عشر قراراً وزارياً وصفت بأنها الأكبر في تاريخ العراق..

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