5 دول أوروبية تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع حول التطورات في سوريا

2019/10/10 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

تقدمت 5 دول أوروبية بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، من أجل مناقشة التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا.

وبحسب مصادر دبلوماسية، الأربعاء، تقدمت كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن، الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة شمال شرقي سوريا.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن غدا الخميس جلسة مغلقة.

بغداد اليوم متابعة

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاربعاء (09 تشرين الاول 2019)، اجتماعا أمنيا بحضور كبار المسؤوليين المعنيين، للاطلاع على تطورات عملية "نبع السلام" العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وذكرت وكالة الا

بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن العملية العسكرية شمال شرق سوريا قد بدأت اليوم، وذلك بعد أنباء عن وقوع انفجارات في بلدة رأس العين السورية.

وكان أردوغان قال في وقت سابق من اليوم إن العملية العسكرية المرتقبة لقوات بلاده

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