منذر خدام - الحلقة الرابعة عشرة: حراك الشعب السوري من الحلم بالتغيير إلى الكارثة

2019/10/10 | 05:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الحلقة الرابعة عشرةحراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثةالفصل الخامسرؤية المعارضة في الداخل لمنطلقات الحوار وأسسه 4- مؤتمر سمير أميس للمعارضة غير الحزبية ومستلزمات الانتقال إلى نظام ديمقراطي في سورية(46) عقدت المعارضة غير الحزبية بتاريخ 27 /6 /2011، مؤتمرا لها في دمشق، كان لي شرف ترأسه وإدارة جلساته وبتقديم رؤية ومشروع قابل للتنفيذ، للانتقال إلى نظام ديمقراطي في ......

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