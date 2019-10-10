ينتميان لخلية {الخنافس}.. الجيش الأميركي يحتجز اثنين من أخطر عناصر داعش

2019/10/10 | 07:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال مسؤول أميركي إن الجيش الأميركي تولى مسؤولية احتجاز اثنين من أهم عناصر عصابات داعش، كان المقاتلون الذين يقودهم الأكراد في سوريا قد أسروهما، ونقلهما خارج البلاد فيما بدأت تركيا عملية عسكرية هناك.

وقال المسؤول إن المعتقلين محتجزان في مكان آمن.



ولم يذكر تفاصيل أخرى.وبحسب صحيفة واشنطن بوست فإن العنصرين هما الشفيع الشيخ والكساندا كوتي، ويحملان الجنسية البريطانية، وانتميا لخلية عرفت باسم البيتلز "الخنافس" وقامت بتعذيب وقتل رهائن غربيين.انتهى

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