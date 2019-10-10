امريكا تنقل داعشيين متورطين بقتل رهائن غربيين من سوريا الى العراق

2019/10/10 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احتجزت الولايات المتحدة الامريكية مقاتلين اثنين من تنظيم داعش كانا قد تورطا في تصوير عملية إعدام رهائن غربيين، حسبما نقلت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين.

وأخذت واشنطن المقاتلين، وهما مواطنان بريطانيان، قبل الغزو التركي لشمال سورية.

وسبق أن تم احتجاز هذين الشخصين في سجن تديره قوات سورية الديمقراطية (قسد)، وهي الجماعة التي تستهدفها تركيا والتي كانت تحظى سابقا بدعم الولايات المتحدة.

واعتقلت "قسد" المقاتلين البريطانيين إلى جانب مسلحين آخرين أثناء قيامها بطرد مسلحي داعش من معاقلهم في شمال غربي سورية.

وحسب الصحيفتين الأمريكيتين، فإن هذين الرجلين محتجزان حاليا في العراق، ولم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية على الفور.

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