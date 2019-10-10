منصور السروري - وداعا يا أخر عناقيد الماركسية...!!

2019/10/10 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_السروري اتصل بي قبل شهر رمضان، وتحدثنا أكثر من نصف ساعة عبر الهاتف، واذكر أني سجلت مكالمته...أتمنى العثور عليها وألا تكون قد انحذفت عندما فرمت الهاتف.استصغرت نفسي أمامه....رغم ظروفه الصحية من أمراض السكر، والمعدة، وغيرها، والنفسية سواء جراء انقطاع حقوقه المالية، والوظيفية المستحقة منذ أكثر من عقد، أو جراء آثار الحرب بانقطاع بقية الراتب، وظروفه المعيشية الصعبة، ومع ذلك تفاجئت به يتصل بي ليط......

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