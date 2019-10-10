كامل عيسات - الجزائر: الحراك في مواجهة نظام يظل أكثر ليبرالية وقمعا

2019/10/10 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_عيسات يواصل النظام الجزائري انجرافه القمعي، وتبني قانون مالية وآخر حول المحروقات، وضمانات للامبريالية.وفي مواجهة ذلك، تتواصل التعبئة.يتعلق الأمر في المقام الأول بالترهيب رغم شدة القمع.جرى اعتقال مئات الأشخاص، إنه عدد كبير، لكنه لا يقارن مطلقا بما تشهده مصر.نلاحظ بالخصوص عددا كبيرا من أشكال التضامن.هناك اعتقالات جديدة، ولكن أيضا حالات إطلاق سراح.ونشهد تطورا للجان دعم بالبلديات.بخاصة في تظاه......

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