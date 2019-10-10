السيد عمار الحكيم يشدد على وضع آليات وجداول في تنفيذ إجراءات الحكومة لمطالب المتظاهرين

2019/10/10 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الحكومية الخاصة بمطالب المتظاهرين.

ورحب السيد عمار الحكيم في تغريدة له على تويتر: "بسلسة الاجراءات الحكومية الاخيرة التي تأتي في اطار الاستجابة لمطالب المتظاهرين".كما عبر "عن دعمه ووقوفه الى جانب كل خطوة من شأنها خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم المعيشية والخدمية".وشدد السيد عمار الحكيم على "وضع آليات صارمة وجداول زمنية محددة ومتابعة ميدانية لتنفيذ هذه الإجراءات".انتهى

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