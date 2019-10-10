2019/10/10 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صندوق النقد الدولي إن الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستكلف النمو العالمي نحو 700 مليار دولار بحلول العام 2020، أي ما يعادل حجم الاقتصاد السويسري، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق النقد.. 700 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي وتحذير من تضخم الديون ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق النقد.. 700 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي وتحذير من تضخم الديون ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).