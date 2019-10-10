ضرغام اسماعيل:جاهزون للقاء هونغ كونغ وسنلعب من اجل الفوز لاغير

2019/10/10 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه انظار الجماهير العراقية مساء اليوم الخميس الى مدينة البصرة الرياضية التي تحتضن أول مباراة رسمية في تصفيات كأس العالم قطر 2022،

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