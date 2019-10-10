النفط يعبر حاجز النجف ويتأهل لدور الـ16 في بطولة الكأس

2019/10/10 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

تأهل نادي النفط الى دور الـ 16 من بطولة كأس العراق، بفوزه على النجف 3-1 في المباراة التي اقيمت , امس الثلاثاء, على ملعب النجف، ضمن الدور الـ32 للمسابقة .

انتهى الشوط من اللقاء بتقدم النفط بهدف وحيد جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمد داوود، وفي الشوط الثاني ضاعف فرحان شكور وعمار عبد الحسين النتيجة بتسجيلهما الهدفين الثاني والثالث على التوالي.

وقبل النهاية بثلاث دقائق سجل النجف هدفه الوحيد وبذلك يتأهل النفط للدور ثمن النهائي من مسابقة كأس العراق.

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