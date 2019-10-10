نصيف تعد إلغاء مكاتب المفتشين العموميين بأنه سقوط أهم أركان قلعة الفساد

2019/10/10 | 08:58

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بغداد اليوم- بغداد

عدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الخميس (10 تشرين الاول 2019)، إلغاء مكاتب المفتشين...





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