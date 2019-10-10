2019/10/10 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقيق الرصافة: دونا أقوال 189 متهما بالمقامرة والروليت وحاسبنا ناشري فيديوهات القبض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/10 | 09:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق الرصافة: دونا أقوال 189 متهما بالمقامرة والروليت وحاسبنا ناشري فيديوهات القبض) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق الرصافة: دونا أقوال 189 متهما بالمقامرة والروليت وحاسبنا ناشري فيديوهات القبض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).