دراسة صادمة.. الذكور في العراق هم الأكثر تعرضاً للتحرش “اللفظي والجسدي” في الدول العربية

2019/10/10 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أظهرت نتائج استطلاع إجراه “الباروميتر العربي” أن مصر والعراق والسودان والجزائر والمغرب في مقدمة الدول العربية التي تنتشر فيها ظاهرة التحرش بشقيه اللفظي والجسدي.وتعد فئة الشباب من الذكور والإناث الأكثر تعرضا لممارسات التحرش.ويعاني قرابة 40 شخصا من بين كل 100 في مصر من التحرش اللفظي، فيما يعاني قرابة 30 شخصا […]

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