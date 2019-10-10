صالح يقود وساطة عراقية – مصرية لابعاد “الشبح التركي” عن سوريا

2019/10/10 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن التلفزيون المصري، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره العراقي برهم صالح بحثا هاتفيا الوضع في سوريا بعد الهجوم التركي.وأضاف التلفزيون أن الزعيمين اتفقا على مواصلة العمل المشترك والمشاورات لمواجهة التدخل التركي في سوريا والحفاظ على سلامة ووحدة سوريا.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد قال في تغريدة له بموقع تويتر […]

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