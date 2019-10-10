الدول العربية تندد بالهجوم التركي والعراق يحذر من ثلاثة مخاطر

2019/10/10 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- نددت دول عربية عديدة، بالهجوم التركي الذي شنته انقرة يوم امس على قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، واعتبره "خرقاً للسيادة السورية".

وبالإضافة الى العراق، أدانت السعودية ومصر والإمارات والكويت والبحرين والأردن والجزائر وغيرها من البلدان العملية التركية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن الهجوم التركي "تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

وأعرب المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن "قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي".

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها دعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن الهجوم التركي على سوريا.

كذلك ندد الرئيس العراقي برهم صالح على حسابه في تويتر بالهجوم التركي على شمال سوريا واصفا إياه بـ"التصعيد الخطير".

وقال "التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيد خطير؛ سيؤدي إلى فاجعة إنسانية ويُعزز قدرة الإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم، ويشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي".

وتابع "يجب أن يتوحد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة، ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين، والكرد منهم، للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة".

وبدأت تركيا عملية عسكرية ضد القوات الكوردية في شمال شرق سوريا بضربات جوية على بلدة رأس العين الحدودية.

وجاء التحرك التركي بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من الحدود ليعطي فيما يبدو ضوءاً أخضر لتركيا لبدء الهجوم.





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