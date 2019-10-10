2019/10/10 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بمنحة الطوارئ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: إطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بمنحة الطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).