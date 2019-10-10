مقتل وإصابة 12 شخصا بينهم شرطة بهجوم إرهابي شرقي ديالى

2019/10/10 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ الغد برس:

افاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 12 شخصا بحادث إرهابي شرقي المحافظة.

وقال عضو المجلس البلدي لناحية مندلي حيدر المندلاوي لـ"الغد برس"، إن "قناصا لداعش استهدف منطقة سكنية ونقطة امنية قرب منطقة اشبيلية من جهة قرلوس بأطراف مندلي شرقي ديالى".

وأضاف أنه "بالتزامن مع استهداف القناص انفجرت عبوة ناسفة على دورية"، مبينا،أن " لحادثتين أسفرتا عن مقتل 5 بينهم شرطة وإصابة 7 آخرين، دون ذكر المزيد من التفاصيل".

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