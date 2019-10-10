2019/10/10 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الخميس (10 تشرين الاول 2019)، إلغاء مكاتب المفتشين العموميين بأنه سقوط أهم أركان قلعة الفساد، مبينة أن ارادة الشعب انتصرت في هذه المعركة وستنتصر ايضاً في المعارك القادمة على الفاسد

بغداد اليوم- خاص

كشف القيادي في سرايا الخرساني، احدى الفصائل التابعة لهيأة الحشد الشعبي، هادي الجزائري، الاربعاء (09 تشرين الاول 2019)، عن موقف السرايا من التظاهرات الاخيرة، مبينا أن صوتهم لا يعلو على صوت العراقيين والمرجعية.

وقال الجزائري في ح

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء (09 تشرين الاول 2019)، عن اجراء تحقيقات تفصيلية بشأن ما حدث خلال الايام الماضية .

وقال عبد المهدي في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي :"إنها المرةُ الثانيةُ التي أخاطبُكم فيها في ظر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العبادي: الجديد بالتظاهرات قسوة الحكومة بقمعها والقناصين واغلاق الفضائيات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العبادي: الجديد بالتظاهرات قسوة الحكومة بقمعها والقناصين واغلاق الفضائيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).