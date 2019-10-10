مسؤول بالصحة يكشفُ أرقاماً جديدة لقتلى التظاهرات ويؤكد: ارتفاع لا يتوقف

2019/10/10 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بعد ليلة تعتبر هادئة نسبياً مقارنة بليالي #بغداد التسع الماضية، تواصل قوات الأمن العراقية انتشارها في بغداد بشكل واضح، مع تراجع لقوات #الجيش التي حلت مكانها […]

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